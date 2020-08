Waar liggen de Tall Ships voor anker, nu Sail niet doorgaat?

Het moest weer een groots evenement worden. Maar door de coronacrisis gaat ook Sail dit jaar niet door. Waar liggen de befaamde Tall Ships, nu ze niet naar Amsterdam varen?

Elke editie is het uitzicht op de boten die Amsterdam binnen komen varen spectaculair. Maar de indrukwekkende Tall Ships trekken daarbij toch wel de meeste aandacht. Deze grote zeilschepen werden eeuwen geleden gebruikt voor de vrachtvaart. Tegenwoordig doen ze vooral dienst als opleidingsschepen, maar soms varen ze ook mee tijdens een race of parade. Zo ook tijdens Sail. En dat leverde vijf jaar geleden dit soort beelden op:

Ook in 2020 zouden de Tall Ships te bewonderen zijn, tijdens de jubileumeditie van Sail. Maar door de coronacrisis kon ook dit evenement niet doorgaan. 'Wij hebben daar uiteraard alle begrip voor, maar vinden het wel heel erg jammer', vertelt Evelien Hanzens-Witteveen. Zij voer voorgaande edities mee op Tall Ship Avatar.

'Het is zo'n mooi evenement, waar we al lang van tevoren naar uitkijken', verklaart ze. 'Een van de slechtste jaren ooit' Bovendien is niet alleen Sail afgelast, hetzelfde geldt voor vier andere grote evenementen waarbij de Avatar aanwezig zou zijn. En dat heeft aanzienlijke gevolgen.

Avatar, Juergen Eckernförde

'Het zou financieel gezien een topjaar worden, nu wordt het een van de slechtste jaren ooit', aldus Hanzens-Witteveen. 'Gelukkig hebben we ons redelijk snel aan kunnen passen aan de coronamaatregelen, waardoor we het wel overleven.' Geen wissel in Amsterdam vanwege corona De Avatar is nu in Nederland. Een geluk bij een ongeluk: vanwege Sail waren er al veel reizen geboekt, van Duitsland naar Amsterdam (en weer terug). 'Alleen hebben we vanwege het snel stijgende aantal corona-infecties in Amsterdam wel besloten om niet daar te wisselen. Dat doen we nu in Enkhuizen.'

Ook voor Tall Ship EUROPA had de coronacrisis grote gevolgen, zo vertelt de bemanning. 'We kwamen net terug van onze laatste Antarctica-expeditie. Gelukkig waren we net op tijd zodat de gasten nog naar huis konden vliegen. Maar voor de crew was het helaas een ander verhaal. We zaten met het schip vast in de meest zuidelijke stad van de wereld: Ushuaia, in Argentinië.' Wachten in Scheveningen op betere tijden Om toch iedereen veilig thuis te kunnen brengen, besloot de bemanning om non-stop te gaan varen. Na 81 dagen op zee kwamen ze aan in Scheveningen. Daar ligt de EUROPA nog steeds, in afwachting van 'betere tijden'.

EUROPA, Jordi Plana Morales

25 scholieren vast in Caribisch gebied Ook de Wylde Swan strandde tijdens de coronacrisis. Aan boord waren 25 scholieren, die eigenlijk vanuit het Caribisch gebied terug zouden vliegen. Maar door alle maatregelen was dat niet meer mogelijk, daarom werd besloten om terug te zeilen naar Harlingen. 'Het werd een soort heldenverhaal, daardoor zijn we een bekend Tall Ship geworden. Zelfs in Rusland en Vietnam werd er over ons geschreven', vertelt Christophe Meijer.

Wylde Swan

Na het avontuur bleef het schip een tijd in de haven liggen, zodat er onderhoud gepleegd kon worden. Vervolgens is een groep gaan zeilen door Noord-Europa. 'Omdat we zo'n mooie boot hebben, mochten we toch wel de haven in', vertelt Meijer. 'Verder moet je een beetje creatief blijven. Zo hebben we zeilkampen verzonnen en maakt de Wylde Swan nu een tocht over de Noordzee. Met een vol schip zijn we inmiddels bij Engeland aangekomen.'

Toch is het wel een erg grote teleurstelling dat Sail niet doorgaat, ook bij de Wylde Swan. 'We hebben als Friezen een goede band met Amsterdam, we komen er graag. Dat valt dan weg. Bovendien is het 's werelds grootste etalage van Tall Ships.' Meijer legt uit: 'De boten zien er fantastisch uit, maar je ziet ze eigenlijk bijna nooit omdat ze altijd op zee varen. Behalve bij Sail: dan komen er miljoenen mensen kijken.'

De Atlantis

Vanuit Tallship Company zouden er zelfs drie schepen meevaren tijdens Sail: de Artemis, Atlantis en Elizabeth. 'Voor ons is het dus een enorme teleurstelling', vertelt Joke Santema. 'Financieel is het natuurlijk erg jammer, maar Sail Amsterdam betekent voor ieder crewlid ook echt iets.' Hoewel de schepen bij meer Europese zeilevenementen aanwezig zijn, is Sail volgens haar namelijk toch wel een van de meest bijzondere ervaringen.

'Het geweldige Varend Erfgoed. Maar ook de kleine plezierjachten en sloepen, of het enthousiasme van de bezoekers. Alles tezamen zorgt ervoor dat de vijf dagen Sail voor vijf jaar napret zorgen', vindt Santema. 'En dan is het ook echt weer tijd voor een nieuwe Sail.' Extra tijd voor onderhoud Maar ondanks de teleurstelling, gaat het team niet bij de pakken neerzitten.'Het leven - ook dat van zeelieden - gaat gelukkig door', stelt Santema. De Elizabeth maakt inmiddels Sail & Bike-tochten op het IJsselmeer en de Atlantis doet hetzelfde op de Oostzee. 'De Artemis vaart vanuit Kiel, ook op de Oostzee', aldus Santema. 'Het schip ligt voorlopig wel even stil door het wegvallen van Sail, maar de bemanning kan daardoor wel extra onderhoud plegen.'

De Tall Ships in 2015

En dan zijn er nog vele andere Tall Ships, die dit jaar niet naar Amsterdam komen. In totaal gaat het om zo'n 50 schepen. Een groot deel daarvan heeft een Nederlandse thuishaven. Want Nederland heeft nou eenmaal een lange geschiedenis als zeevarende natie. Maar er komen ook veel grote schepen vanuit hele andere windstreken gevaren. El Galeón Een bekende daarvan is El Galeón: dit Tall Ship ligt momenteel in de buurt van Santander. Dat is wel in eigen land, maar een stuk noordelijker dan thuishaven Sevilla.

Een andere favoriet, het Zweedse schip Götheborg, ligt wel gewoon in de thuishaven. Daar kunnen mensen nu terecht voor exposities en workshops. Het schip, dat meestal aanwezig is bij Sail, zou dit jaar overigens het evenement overslaan. 'We hadden al een Baltische tour gepland', laat de bemanning weten.

Ook de populaire Kruzenshtern ligt voor anker in de thuishaven: Kaliningrad. Wie graag weer een glimp opvangt van deze Tall Ships in Amsterdam, moet nog wel even geduld hebben. De volgende Sail vindt namelijk pas in 2025 plaats. Toch hopen veel crews er dan wel weer gewoon bij te kunnen zijn. 'We kunnen niet wachten!', laat Santema, van Tallship Company, weten. 'Sail blijft een van de mooiste zeilevenementen' Ook de bemanning van de EUROPA is al enthousiast. 'In 2015 waren we er ook al bij en hebben we genoten van het vele publiek dat aan dek is geweest. Sail blijft een van de mooiste zeilevenementen in de wereld.'