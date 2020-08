Ganzenhoef over lachgas: 'Een jointje prima, maar ballonnen maken die kinderen kapot'

De mediamakers van Bijlmer Nieuws zien om zich heen veel jongeren lachgas gebruiken. Dat terwijl de gevaren - van neurologische problemen tot zelfs verlamming - ook steeds duidelijker blijken. In Ganzenhoef gingen Marjarozo en Jacky Benjamin voor Wij Zijn Amsterdam de straat op om de meningen over de ballonnetjes te peilen.

Zeker nu het uitgaansleven plat ligt, is er geen parking of pleintje meer waar je niet af en toe lege ballonnen of lachgaspatronen vindt. Zo ook in de omgeving van winkelcentrum Ganzenhoef in Zuidoost. Marjarozo en Jacky Benjamin, beiden aangesloten bij platform Bijlmer Nieuws, gaan daar voor Wij Zijn Amsterdam de straat op om te horen hoe bewoners over lachgas denken.

Jointje is prima

'Ik zie heel vaak van die ballonnetjes en patronen op de grond liggen bij mijn flat', zegt een man op een bankje in het winkelcentrum. Hij voegt toe blij te zijn dat zijn kinderen het in ieder geval niet doen. 'Die ballonnen maken kinderen kapot', vindt een vrouw. Dit in tegenstelling tot een jointje, dat zij geen probleem vindt. 'Je gaat lekker slapen en staat weer vrolijk op.' Een buurtbewoner naast haar op het bankje beaamt dat. 'Ik rook mijn jointje en dat doet me goed, al veertig jaar. Die andere spullen wil ik niet zien'.

De meest jongeren op straat hebben wel eens lachgas gebruikt. Een van hen vond het tegenvallen. 'Het is heftiger dan ik dacht. Mensen onderschatten het. Het was ook too much voor mij.' Een andere jongen ziet het ook vaak om zich heen, maar zegt het zelf niet te doen. 'Er zijn mensen die gehandicapt zijn geworden en niet kunnen bewegen. Ik vind gewoon dat het moet stoppen.'