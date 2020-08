Gewapende overval op woning in Sloterdijk

Een woning aan de Barajasweg in Sloterdijk is vannacht overvallen door twee bewapende personen.

Het incident vond plaats rond 04.15 uur. De overvallers wisten vermoedelijk door middel van een ladder het balkon op de eerste verdieping van de flat te bereiken, waarna ze de woning binnendrongen. Er waren op dat moment meerdere bewoners aanwezig in de woning. Niemand raakte gewond.



De overvallers namen een onbekend geldbedrag mee en zijn vervolgens gevlucht via de Naritaweg. De recherche heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen of betrokkenen.