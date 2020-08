De Prins Hendrikkade wordt vernieuwd tussen Damrak en Geldersekade: 'Het is nu één grote puinhoop'

Na het weekend starten de werkzaamheden op de Prins Hendrikkade. De weg wordt van gevel tot kade vernieuwd tussen het Damrak en de Geldersekade. In het AT5 programma Het Verkeer nemen we een kijkje op de plek waar het gaat gebeuren en spreken we met ondernemers die vooral blij zijn dat de straat wordt opgeknapt.

In 2018 is de zogenoemde 'knip' op de Prins Hendrikkade ingevoerd. Hierdoor is doorgaand verkeer voor het Centraal Station langs niet meer mogelijk. De oude rijbaan op de Prins Hendrikkade ligt er nog wel maar die gaat straks verdwijnen legt Busger uit. 'In het nieuwe ontwerp wordt het hier overzichtelijker en er komt minder asfalt terug. De trambaan schuift op naar de kade zodat er meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers en voor extra bomen.'

Er staat flink wat werk te gebeuren op dit drukke punt in hartje centrum. Het is dan ook een uitdaging om hier te gaan werken legt omgevingsmanager Anouk Busger uit. 'We beginnen met het vervangen van de riolering en de elektra voor de trams en openbare verlichting. Vervolgens wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.'

Ondernemers die we spreken zijn vrij positief over de werkzaamheden. 'Dat ze het aanpakken vind ik een hele goede zaak want zoals het nu is, is het één grote puinhoop', aldus een werknemer van restaurant Prins Heerlijk. Een kapper die al twintig jaar op Prins Hendrikkade werkt voegt hier aan toe dat hij blij is dat het gebied straks veiliger wordt en dan met name voor toeristen. Maar het zal wel even doorbijten worden, want de weg gaat flink op de schop.

Woningen en bedrijven blijven bereikbaar

'We gaan op wisselende plekken aan het werk dus de situatie verandert geregeld', legt Busger uit. Dit betekent dat voetpaden soms deels worden afgesloten maar woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar met loopbruggen en loopschotten. Fietsers worden over de rijbaan geleid en auto's over de trambaan.



De werkzaamheden op de Prins Hendrikkade gaan wel even duren. 'We zijn hier aan de oostkant van het Centraal Station nog zeker anderhalf jaar bezig maar dan hebben we hier een veel prettiger gebied met veel ruimte om lekker te flaneren langs de kade of op het pleintje te zitten', sluit Busger af.