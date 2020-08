GGD publiceert coronabesmettingen per stadsdeel: toename in West en Nieuw-West

Het aantal coronabesmettingen in de regio loopt sinds eind juli fors op. De GGD publiceert daarom wekelijks de nieuw vastgestelde besmettingen per stadsdeel. Vooral in West en Nieuw-West neemt het aantal coronapatiënten toe.

De meeste besmettingen worden op dit moment geconstateerd bij jongeren in de leeftijd tussen 13 en 30 jaar. De meeste besmettingen lijken binnenshuis te gebeuren.

Het aantal besmettingen in Amsterdam loopt op van 4,5 per 10.000 inwoners in week 31 (27 juli - 2 augustus) naar 8,1 per 10.000 inwoners in week 32 (2 - 9 augustus).

De laatste week is er bij 649 Amsterdammers een coronabesmetting geconstateerd. In absolute aantallen is het aantal besmettingen in week 32 in Nieuw-West het hoogst (158 besmettingen), gevolgd door West (134 besmettingen). Per 10.000 inwoners scoort stadsdeel Centrum het hoogst (10,1).