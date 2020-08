Extra controle op feesten en horeca wegens toename coronabesmettingen

De handhaving en controle op feest- en horecalocaties in de stad wordt aangescherpt, vanwege een forse toename van het aantal coronabesmettingen. Dat heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besloten. Bovendien zijn er signalen dat horecaondernemers bewust de regels overtreden.

De GGD maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen. De meeste besmettingen worden op dit moment geconstateerd bij jongeren in de leeftijd tussen 13 en 30 jaar. De meeste besmettingen lijken binnenshuis te gebeuren, maar ook op bij bezoek aan horeca of feestjes.

'Zeer bewust de regels overtreden'

De Veiligheidsregio heeft signalen dat sommige horecaondernemers zeer bewust de regels overtreden. Dat doen zij bijvoorbeeld door telefoons te laten inleveren, gasten te vragen hun telefooncamera's af te plakken of hun publiek te waarschuwen te gaan zitten als handhaving langskomt.

Er zullen daarom meer controles in burger plaatsvinden. Bij constatering van feestende en dansende groepen, zal direct een last onder bestuursdwang worden opgelegd en wordt de locatie direct gesloten voor een periode van vier weken.