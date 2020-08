Man neergestoken op pont, politie schiet verdachte neer

Een man is vannacht gewond geraakt bij een steekpartij op de pont die van het Centraal Station naar de Buiksloterweg ging. Hij sprong daarna het water in.

Dat gebeurde rond 3.30 uur. Aan de noordzijde van het IJ is het slachtoffer uit het water gekomen. De verdachte bleef op de pont en werd door agenten opgewacht. Hij bekogelde hen met stenen en is in zijn benen geschoten.

Het slachtoffer van de steekpartij was zwaargewond en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de verdachte moest naar het ziekenhuis.

De route van de pont tussen CS en de Buiksloterweg is urenlang niet gebruikt. Volgens een omstander gingen de ponten in plaats daarvan naar het IJplein. 'Daar is het nu een komen en gaan van ponten.' Rond 7.20 uur werd de normale dienstregeling gedeeltelijk weer hervat, al ligt de pont waar de steekpartij op plaatsvond nog wel stil.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de agenten.