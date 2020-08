Hoofdcommissaris over dood verwarde man: 'Stroomstootwapen had verschil gemaakt'

'Zowel de agenten in kwestie als ikzelf zijn het met elkaar eens, in dit geval had een stroomstootwapen het verschil gemaakt tussen leven en dood', zegt Paauw in het interview. 'Daarmee kun je ­iemand op een afstand tot maximaal acht meter immobiliseren, waardoor je een aantal seconden hebt om hem te overmeesteren.'

De man stond donderdag in een binnentuin op de Honselersdijkstraat met een mes in zijn handen. Hij dreigde zichzelf iets aan te doen en liep uiteindelijk op agenten af. Zij probeerden hen te arresteren, maar de man stak een van de agenten in zijn steekvest. Vervolgens schoot de politie drie keer.

Volgens Paauw was de situatie toen de man begon te lopen niet meer te controleren. 'Want als de verdachte beweegt kan hij spelende kinderen en passanten tegenkomen. Er is toen een poging gedaan om hem aan te houden.' De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de aanhouding.

Er is eerder al besloten dat alle agenten een stroomstootwapen krijgen, maar het duurt volgens Paauw waarschijnlijk nog ongeveer driekwart jaar voordat de eerste tasers geleverd worden.