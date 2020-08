Meerderheid scholen voldoet volgens stadsbestuur aan ventilatie-eisen

Dat laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen van DENK. Volgens het RIVM moeten scholen voldoen aan het bouwbesluit, waarin is vastgelegd hoe vaak de lucht ververst moet worden. DENK wilde weten of er onderzocht is hoeveel scholen er aan de eisen voldoen.

Balansventilatiesysteem

Volgens het stadsbestuur heeft een deel van de scholen meegedaan aan het Programma Gezonde

Schoolgebouwen Amsterdam (GSA) van de gemeente. 'De scholen die hebben meegedaan aan het GSA hebben allemaal een balansventilatiesysteem, dat zorgt voor gezonde lucht (verse luchttoevoer en

bestaande lucht wordt naar buiten afgevoerd). Dit systeem komt ver uit boven de minimale ventilatie-eisen in het bouwbesluit.'

Van de scholen in het voortgezet onderwijs voldeed 82 procent bij de eerste meting, of voldoet het inmiddels aan de 'Frisse scholen norm' of heeft megedaan aan het GSA. Bij het basisonderwijs gaat het om 90 procent. De scholen die er niet aan voldoen, hebben wel de intentie dat te doen, doen mee aan een onderzoek of doen niet mee omdat ze moeten verhuizen of hebben zorgen over de verhuizing.

De vraag

Overigens is er nog wel discussie over de ventilatie-eisen uit het bouwbesluit. 'De ventilatienormen voor schoollokalen zijn opgesteld zodat kinderen niet duf worden en goed kunnen leren. Of die richtlijnen ook werken om het virus uit de lucht te halen, is nog maar de vraag', zei Philomena Bluyssen, professor binnenklimaat aan de TU Delft, afgelopen donderdag tegen de NOS.

Menno van de Koppel van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) raadde ouders eerder deze week aan om eventueel zelf informatie in te winnen over de ventilatie bij de school van hun kinderen.