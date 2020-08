Twee jaar celstraf voor overval op supermarkt Dijkgraafplein

Twee mannen zijn veroordeeld tot twee jaar celstraf voor hun rol bij een overval op een supermarkt aan het Dijkgraafplein in september vorig jaar. Een deel van de straf is voorwaardelijk.

Bij de overval kregen ze hulp van een medewerkster van de supermarkt. Zij zette de buitendeur op een kier, zodat een van de twee naar binnen kon komen. De 33-jarige man droeg een bivakmuts en bedreigde het andere personeel met een nepwapen.

Zegelboekjes

Uiteindelijk maakte de man een groot geldbedrag buit. Ook nam hij twee telefoons van supermarktmedewerkers en zegelboekjes ter waarde van honderden euro's mee. De overval was voorbereid door de andere verdachte, een 24-jarige man. Ze hebben de buit daarna gedeeld, hij kreeg het grootste deel.

Volgens de rechtbank zijn de twee 'op een gemakkelijke en laffe manier aan geld gekomen', waarbij ze het leed dat ze anderen aan deden voor lief hebben genomen. Daarbij was er sprake van een 'nauwe en bewuste samenwerking'.

Spijt

De man die met het nepwapen dreigde heeft tijdens de zitting spijt betuigd en lijkt zijn leven volgens de rechtbank te willen beteren. Zes maanden van zijn straf zijn voorwaardelijk, wat betekent dat hij dat deel van de straf alleen krijgt als hij weer de fout in gaat. De andere man bagatelliseerde zijn rol. In zijn geval is drie maanden van de straf voorwaardelijk.

De straf valt in beide gevallen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen de 24-jarige man werd twee weken geleden bijna vier jaar cel geëist. Tegen de 33-jarige man drieënhalf jaar cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.