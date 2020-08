Emotionele Indië-herdenking op de Dam: 'Majesteit, we wachten op excuses van ú!'

Naast de nationale herdenking in Den Haag was er op de Dam voor het eerst ook een herdenking van de bevrijding van voormalig Nederlands-Indië, vandaag precies 75 jaar geleden.

Het Nationaal Monument op de Dam is een bijzondere plek voor Indische Nederlanders, want naast urnen met grond uit 11 Nederlandse provincies, is er achter in het monument ook een urn ingemetseld met grond uit Indonesië.

Doel van de herdenking is dan ook, vertelt initiatiefneemster Peggy Stein, om die urn in ere te herstellen: 'In ieder geval de geschiedenis achter de urn en de erevelden waar onze familieleden liggen, die we heel graag besproken hebben, en ja dat is hier, die is hier ingemetseld, dus dat is voor ons heel belangrijk.'