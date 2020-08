Code geel voor voorspelde onweersbuien vanmiddag en vanavond

De afgelopen dagen werd ook gezegd dat er onweersbuien over Amsterdam heen konden trekken. Toen gebeurde er in het grootste deel van de stad weinig noemenswaardig. Hooguit viel er een enkel druppeltje.

Vandaag kan dat toch echt een ander verhaal worden, voorspelt het KNMI. De code geel die het weerinstituut afgeeft, betekent dat wordt opgeroepen alert te zijn op het weer.

Weeronline geeft eenzelfde beeld. 'Aan het eind van de middag en het begin van de avond neemt de kans op onweersbuien toe', schrijft Weeronline. 'Vooral in het zuiden, westen en later ook in het midden, is de kans op enkele stevige onweersbuien met lokaal veel regen, hagel en windstoten.'

De komende dagen gaat ook de temperatuur in de nacht omlaag.