Witte rozen voor doodgeschoten Bas bij demonstratie op Museumplein

Naar schatting tussen de 100 en 200 mensen kwamen vandaag naar het Museumplein voor de vorige week doodgeschoten Bas van Wijk. De organisatoren wilden met het protest de boodschap all lives matter uitdragen.

Op het veld stond een podium waar witte rozen voor waren gelegd. Met gekleurde stippen, 3000 in totaal, waren de plekken gemarkeerd waar de deelnemers op konden staan zodat ze voldoende afstand van elkaar konden houden.

De organisatie zei vooraf niet in te kunnen schatten hoeveel mensen er op de demonstratie af zullen komen. Naar schatting waren er uiteindelijk tussen de honderd en tweehonderd mensen. Er was onder meer een optreden van Baas B., hij zong het nummer 'Zinloos', over zinloos geweld.

De 24-jarige Van Wijk werd vorige week zaterdag doodgeschoten bij de Nieuwe Meer, vermoedelijk omdat hij wilde voorkomen dat het horloge van een vriend van hem werd gestolen. Op sociale media werd #gerechtigheidvoorBas al snel trending. Ook werd de vergelijking met de protesten voor Black Lives Matter gemaakt.

'Alle levens doen ertoe'

Daarop besloot het YouTube-kanaal Moet Je Horen TV een demonstratie aan te vragen. Hoewel de organisatoren zeggen er geen politieke demonstratie van te zullen maken, willen ze wel de boodschap meegeven 'dat alle levens ertoe doen'. 'Wij zijn tegen racisme', zegt organisator Myra op een filmpje op het kanaal.