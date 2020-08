Man neergestoken bij ruzie tussen groepje jongeren in Zuidoost

Bij een steekpartij op de Dolingadreef in Zuidoost is vanmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie tussen een groepje jongeren neergestoken.

Voor het incident is een traumateam opgeroepen. De helikopter landde nabij de locatie waar het slachtoffer gewond raakte.

Het groepje jongeren is op de vlucht geslagen. De politie doet onderzoek. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De gewonde man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet levensbedreigend gewond.