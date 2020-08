Drillrapper Blacka zegt sorry na dodelijke steekpartij Scheveningen: 'Deze beef slaat nergens op'

Eén van de sleutelfiguren in de drillrap-oorlog tussen ‘24’ uit Rotterdam en het Amsterdamse ‘73 De Pijp’, de Rotterdammer 'Blacka', heeft in een verklaring op Instagram voor het eerst sinds de steekpartij in Scheveningen gereageerd. Hij zegt spijt te hebben. 'Deze hele drill beef slaat aan het eind van de dag nergens op.' Een 19-jarige Rotterdammer vond maandag de dood.

'Blacka' zegt nu op Instagram sorry voor alles wat er gebeurd is. 'Hierbij wil ik mijn excuses aanbieden naar alle getroffenen en mensen die hier onder (hebben) moeten lijden. Ik wil hierbij ook in het openbaar mijn oprechte medeleven en steun naar de familie van Winklaar en Janga tonen. De hoeveelheid pijn/spijt waaronder ik op dit moment lijd gaat niemand begrijpen, maar de pijn die de familie doorstaat is niet eens voor te stellen', zo schrijft de drill-rapper.

De steekpartij maandag is het trieste dieptepunt van een langer lopend conflict tussen de twee drillrapgroepen. Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19) werd doodgestoken. Twee Amsterdammer rappers uit de groep '73 De Pijp' zitten vast als verdachten vast.

'Spijt komt inderdaad achteraf, maar het spijt me echt. Ik ben daarom nu ook mans genoeg om mijn excuses hiervoor aan te bieden en hier open over te zijn'

De Rotterdammer zegt geen idee te hebben waarom de ruzie tussen de twee groepen is ontstaan. 'Aan het eind van de dag weet ik oprecht niet waarom deze ruzie precies is begonnen en hoe ik zo dom ben geweest om me in deze drill beef te mengen met jongens die niks te verliezen hebben. Ik heb deze ruzie meerdere malen geprobeerd te negeren en dit is mij uiteindelijk niet gelukt. Er werden ernstige bedreigingen naar mijn familie geuit waardoor ik mijzelf verloor.'

'Ze durven niks te doen'

Mogelijk doelt 'Blacka' op de bedreigingen aan het adres van zijn vriendin, waar hij eerder over berichtte op sociale media. 'Ze durven niks te doen bij mij en mijn members. Enigste stoere wat deze jongens doen is me vriendin bedreigen en onze families exposen. Ik blacka herhaal ik wil met hun allemaal tegelijk ergens meeten dan gaan we het daar regelen', zo schreef hij op Snapchat.

In een andere video op sociale media, die maandagavond voor de steekpartij werd gepost, is te zien dat (zeker) twee Amsterdamse rappers, die overigens geen lid zijn van '73 De Pijp', een ontmoeting hebben met onder andere Blacka. Alles lijkt in harmonie te verlopen en te zien is dat de Rotterdammer een vuist uitsteekt voor een boks. 'Ik zeg je eerlijk, ik ga je geen boks geven', zegt één van de Amsterdammers, want ik ben met mijn boys van de andere kant.' Daarmee verwijst hij naar de groep waarmee 'Blacka' al langer ruzie heeft.

Vechtpartij

Niet veel later verschijnt op de Snapchat van 'Blacka' een filmpje van een vechtpartij in een winkelcentrum in Scheveningen. Eén van de Amsterdamse rappers krijgt flinke klappen en je hoort: 'Kom niet lullen, broer! (..) Ey boys, sla die man kapot man! (..) Ga naar Damsko!' In het Snapchat-bijschrift staat: link niet met 73. Dit is een verwijzing naar 73 De Pijp. Blijkbaar is de opmerking over het geen boks geven en de vriendschap met de jongens uit De Pijp niet goed gevallen.

Het lijkt erop dat de leden van de drillrapformatie uit De Pijp maandagavond in Scheveningen verhaal zijn gaan halen. De confrontatie die volgt staat ook ditmaal op film. Te zien is dat het uiteindelijke slachtoffer vecht met een man die een wapen trekt en steekt en/of schiet. Zelfs op het moment dat deze 19-jarige Cennethson ‘Chuchu’ Janga vecht voor zijn leven maakt iemand een video en plaatst deze op Instagram. 'Chuchu' wordt minutenlang gereanimeerd, maar redt het niet.

Goede voorbeeld

Blacka nu op Instagram: 'Naar al mijn fans en in het bijzonder de jonge fans die dit zien. Ik heb niet het goede voorbeeld gegeven, maar dat ga ik vanaf nu wel doen, dat beloof ik. Jullie moeten weten dat het niet stoer is en dat mensenlevens kapotgaan aan deze hele drill shit.'