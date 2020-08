Noodweer boven de stad: KNMI kondigt code oranje af voor Noord-Holland

De stad is zondagavond geteisterd door noodweer. Er waren onweersbuien en lokaal viel er hagel en veel neerslag. Ook waarschuwde het KNMI voor windstoten tot 75 kilometer per uur. Het weerinstituut gaf voor de hele provincie code oranje.

In de provincies Noord-Holland en Utrecht gold code oranje. Het KNMI zei dat er gevaar was voor blikseminslag, hagel en zware windstoten. Het weerinstituut riep iedereen op maatregelen te nemen om schade of letsel te voorkomen. 'Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen', aldus het KNMI.