Studentenorganisaties willen extra aandacht voor eerstejaars

Door de coronacrisis kunnen veel introducties voor nieuwe studenten niet doorgaan, of worden ze online gehouden. Terwijl juist die eerste kennismaking belangrijk is om te voorkomen dat studenten al in de eerste honderd dagen stoppen met hun studie.

'Het is ontzettend belangrijk dat een eerstejaarsstudent met medestudenten in contact komt om zo sociale cohesie te stimuleren', zegt Freya Chiappino van de LSVb. 'Daarmee creëer je motivatie en blijven studenten zich op hun plek voelen binnen een instelling.'

'Zachte landing'

In een rapport over het hoge uitval-percentage onder eerstejaarsstudenten doen de studentenorganisaties een aantal voorstellen richting onderwijsinstellingen, om tot een zogenaamde 'zachte landing' voor de nieuwe studenten te komen, ook in een tijd van corona.

Chiappino: 'Geef aankomende studenten de mogelijkheid om te ontdekken wat er allemaal te doen is in de stad maar ook rondom de onderwijsinstelling. Dit helpt om de verbinding met de stad en de betrokkenheid bij het studeren te vergroten.'