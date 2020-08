Zomervakantie voorbij, scholen beginnen weer

Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in de stad moeten vanaf deze week weer naar school. In de regio noord, waartoe Amsterdam behoort, is de zomervakantie officieel voorbij.

Hoewel docenten, ouders en kinderen voor de zomervakantie al hebben kunnen wennen aan de coronaregels rondom het onderwijs, zal de start van het schooljaar voor sommigen toch onwennig voelen. Zo mogen kinderen op veel basisscholen niet door hun ouders naar de klas gebracht worden, maar worden ze door leerkrachten opgehaald bij de hekken van het schoolplein.

Samen in de klas

Leerlingen in het voorgezet onderwijs zitten voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis weer allemaal bij elkaar in de klas. Vlak voor de vakantie mochten ze na twee maanden thuisonderwijs al weer naar school, maar was dat vaak in kleinere groepen en maar voor een of twee dagen per week. Anders is ook dat ze geen 1,5 meter afstand meer van elkaar hoeven te houden, leraren moeten dat weer wel.

Niet alle scholen in de stad zullen vandaag ook beginnen met de lessen. Sommige scholen beginnen later deze week. Onderwijs-wethouder Marjolein Moorman wenst iedereen een prettig schooljaar toe.