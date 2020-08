Politie onderzoekt overlijden baby in woning in Noord, vrouw aangehouden

In een woning in de straat Hagenau in Noord hebben agenten afgelopen nacht het lichaam van een pasgeboren kind gevonden.

De politie kreeg vannacht een melding binnen dat een vrouw verward gedrag zou vertonen. Daarop werd een onderhandelaar ingeschakeld en kwam een Arrestatie Team (AT) ter plaatse. Het AT heeft de vrouw aangehouden en haar overgebracht naar het ziekenhuis. In de woning trof het AT vervolgens twee kinderen aan en het lichaam van een levenloze baby. Wat zich heeft afgespeeld in de woning of wat de doodsoorzaak is, wordt op dit moment onderzocht.



Op Twitter meldde de politie eerder al dat er een verward persoon uit de woning gehaald moest worden. Mogelijk zou diegene onder invloed van drank of drugs geweest zijn. De brandweer plaatste buiten bij de woning een zogenaamde sprongredder, een groot kussen om iemand op te vangen.