Carrièreswitch door corona, Menno was DJ en maakt nu meubels

Als DJ had hij meerdere boekingen per weekend en runde daarnaast een verhuurbedrijf voor licht en geluid bij evenementen. Door het uitbreken van corona kwam zijn hele business stil te liggen en werd gedwongen om een carrièreswitch te maken. Nu maakt Menno van Willigenburg duurzame meubels van oude flightcases en sloophout.

'Ik weet nog goed, op 12 maart was de persconferentie, toen kwamen de evenementen stil te staan. Ik lag echt even op mijn rug te spartelen en wist even niet hoe mijn toekomst eruit zou komen te zien' zegt Van Willigenburg terwijl hij een edit van een Marvin Gaye-plaat opzet in zijn studio in Lolaland op Blijburg.

'In het meest donkere moment zat ik eraan te denken om asperges te gaan steken. Ik moest iets doen om geld te verdienen en toen ben ik meubels gaan maken' zegt van Willigenburg die tijdelijk een ruimte huurt onder de horecagelegenheid in Oost. 'Toen de horeca dicht was, was ik vaak de enige hier in het gebouw. Dat is toch wel een hele grote omslag van heel veel mensen bij elkaar op evenementen, naar dagen waar er soms niemand om je heen was.'

Stoelen, tafels, kisten om spullen in op te bergen, je kunt het zo gek niet bedenken of Van Willigenburg maakt het tegenwoordig. 'Dit zijn kisten uit de evenementenwereld. Het is eigenlijk wel symbolisch om die stilstaande kisten nu om te voren voor meubels in je huis.' Af en toe loopt hij nog wel eens terug naar zijn draaitafel om een plaat op te zetten. 'Het begint af en toe weer te kriebelen.'

Bekijk de video hieronder: