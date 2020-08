Vanavond op AT5: De Balie x VI over de start van de eredivisie

Sinds de start van het profvoetbal in 1954 lag de competitie nog nooit zo lang stil, maar vanaf september mogen we éindelijk weer. Hoe zal het seizoen in de Eredivisie er uit gaan zien? In hoeverre heeft corona invloed op het spel? En waar kijken we in seizoen 2020/2021 naar uit?

VI-hoofdredacteur Pieter Zwart en Fox Sports-presentator Fresia Cousiño Arias analyseren de gevolgen van het coronavirus en waar we het komend jaar op moeten letten. Kees Jansma vertelt over zijn nieuwe voetbalshow en de clubwatchers van VI bespreken hoe de topclubs ervoor staan.