Gezin dode baby in Noord stond onder toezicht jeugdbescherming

Het gezin van de dode baby die in de nacht van zondag op maandag is aangetroffen in Noord stond onder toezicht bij jeugdbescherming.

Een medewerker van jeugdbescherming laat weten 'uit het veld geslagen te zijn door het nieuws'. Ook wordt gezegd dat meerdere hulporganisaties in de stad betrokken zijn geweest bij het gezin en dat daar afspraken over waren.

Op zondagnacht kreeg de politie een melding over een verward persoon. Daarop werd een onderhandelaar en een Arrestatie Team (AT) ingeschakeld. De vrouw in de woning is die nacht aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Ook trof het AT in de woning twee kinderen aan en het lichaam van een baby.

Volgens een buurtbewoner gaat het om een 29-jarige moeder met drie kinderen, waaronder de baby. De vrouw zou diverse problemen hebben.

De buurtbewoner vertelt dat ze de baby vrijdag nog heeft horen huilen, maar dat die avond veel geschreeuw uit de woning kwam. De buurtbewoner vertelt dat zussen van de vrouw veel contact hadden met de moeder tijdens de zwangerschap, maar dat er na de bevalling geen contact meer was.