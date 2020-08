Amsterdams Lyceum voert gedeeltelijke mondkapjesplicht in

Het Amsterdams Lyceum in Zuid verplicht leerlingen en medewerkers het dragen van een mondkapje in de gangen van de school.

In de lokalen zijn mondkapjes niet verplicht, schrijft de school in een interne brief.

Verder staat in de brief vermeld dat leerlingen altijd 1,5 meter afstand moeten houden van docenten en andere medewerkers van de onderwijsinstelling. Docenten hebben in elk lokaal een afgeplakte 'zone', waarbinnen de docent aan het bureau en op het bord kan werken.

Het Amsterdam Lyceum vraagt hun leerlingen ook om niet eerder van 5 minuten voor aanvang van de les naar binnen te gaan en dan direct naar het lokaal te lopen en te zitten. Verder moeten leerlingen bij leswisselingen direct hun mondkapje opdoen en de korte route naar het volgende lokaal nemen.

Leerlingen uit de bovenbouw (4e, 5e en 6e klas) mogen drie minuten voor de bel gaat hun lokaal verlaten en naar de volgende les of naar huis.