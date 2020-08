Politie op zoek naar getuige schietpartij, die vermoedelijk een verstuikte enkel had

De politie is op zoek naar een specifieke getuige van de schietpartij aan de Louise de Colignystraat in Bos en Lommer, afgelopen zondag. Het gaat om een man 'die met een vermoedelijk verstuikte enkel wegliep in de richting van de Willem de Zwijgerlaan.'

Bij de schietpartij op zondagmiddag 9 augustus werden meerdere schoten gelost. Een man raakte zwaargewond. Een dag later vond de politie in de Kostverlorenvaart onder de Beltbrug een vuurwapen. De recherche vermoedt dat het het wapen is dat is gebruikt bij het schietincident.