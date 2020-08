Ajax O19 bereikt voor het eerst halve finale Youth League

Zonder vier van zijn grootste talenten startte Ajax O19 vandaag in het Zwitserse Nyon aan het duel met de Denen. Devyne Rensch, Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Naci Ünüvar zijn namelijk mee op trainingskamp in Oostenrijk met het grote Ajax.

In de kruising

In de 38e minuut maakte Christian Rasmussen op schitterende wijze de eerste goal van de wedstrijd. De jonge Deen schoot de bal van buiten het strafschopgebied snoeihard in de kruising. Een paar minuten na rust verdubbelde Sontje Hansen de voorsprong voor de jonge Amsterdammers. Ook hij schoot knap raak van buiten de zestien.

Even leek het nog spannend te worden toen doelman Daan Reiziger een terugspeelbal onder zijn voet door liet glippen. Maar kort na deze ongelukkige eigen goal maakte Joel Ideho op prachtige wijze een eind aan alle spanning. Van grote afstand lobte hij de bal over de Deense doelman heen. Bij 3-1 bleef het.

Halve finale zaterdag

Sinds de oprichting van de Youth League in 2013 bereikte Ajax al twee keer eerder de kwartfinale, maar dat was beide keren het eindstation. Vandaag mocht het dus wel zo zijn. Voor het team van coach John Heitinga wacht in de halve finale de winnaar van het duel tussen Dinamo Zagreb en Benfica. Die twee ploegen spelen later vandaag tegen elkaar. De halve finale staat gepland voor aanstaande zaterdag.