In memoriam: stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel (50)

Vandaag reageren PvdA-leider Marjolein Moorman en collega-bestuurder in West, Fenna Ulichki (GroenLinks) verslagen. 'Vreselijk bericht dat we gisteren ontvingen, het voelt eigenlijk nog steeds heel onwerkelijk', vertelt Moorman op de stopera. Ulichki kende Van Berkel al toen hij eind jaren '90 nog achter de bar stond in café Tomeloos aan de Overtoom: 'Onder toeziend oog van Jeroen van Berkel is menig revolutie bedacht en gesneuveld, met een wijntje en een biertje erbij.'

Het was Khadija Arib die hem verleidde mee naar Den Haag te gaan. Hij kwam terug naar de stopera als politiek medewerker van wethouders Rob Oudkerk en Ahmed Aboutaleb en ging met die laatste weer naar Den Haag toen Aboutaleb staatssecretaris werd.

In 2014 werd hij stadsdeelbestuurder in West met als portefeuilles onder andere de stadsreiniging en buurtparticipatie. Ulichki: 'Jeroen van Berkel was een bestuurder die weigerde achter een tekentafel te zitten, of achter een buro dingen te bedenken. Hij was het soort bestuurder dat overal was en die iedereeen kende '



Bekijk de hele reportage in de video bovenaan dit artikel.