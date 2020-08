Bijenkorf gesloten vanwege met coronavirus besmette medewerkers

De afgelopen week zijn meerdere medewerkers van de Bijenkorf op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest op het coronavirus. Een aantal medewerkers was in de besmettelijke periode aan het werk.

De GGD adviseert dat medewerkers van de Bijenkorf die in de periode van 4 tot en met 18 augustus aan het werk waren in het gebouw van de Bijenkorf in quarantaine gaan voor een periode van 14 dagen. 'De sluiting kan worden opgeheven wanneer er overtuigende maatregelen zijn genomen om verdere besmettingen te voorkomen', laat de Veiligheidsregio weten.

De GGD en de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland zeggen zich grote zorgen te maken over deze recente besmettingen in de stad. 'Iedereen wordt dringend verzocht om bij klachten thuis te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest. De GGD ziet de laatste tijd ook veel besmettingen in de familie- en privésfeer en op feestjes. Het is belangrijk dat iedereen binnen en buiten 1,5 meter afstand houdt en alert blijft op het naleven van de coronaregels en voldoende afstand houdt, ook tijdens het winkelen.'