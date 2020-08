Bestuurder bromfiets aangehouden na achtervolging in Amstelveen

Een bestuurder van een bromfiets is gisteravond aangehouden na een korte achtervolging in Amstelveen.

Dat meldt de politie op Facebook.

De verdachte werd rond 20.30 uur op Gaasterland opgemerkt door surveillerende agenten nadat hij een overtreding pleegde. Daarop wilden ze de bestuurder controleren, maar nog voordat het stopteken gegeven werd ging de bromfiets er vandoor.

De agenten besloten de achtervolging in te zetten, waardoor er op hoge snelheid in de wijk Westwijk werd gereden. Hierbij zouden meerdere overtredingen zijn gepleegd. Ook gooide de verdachte zijn helm in de richting van het politievoertuig.

Uiteindelijk kwam de bestuurder ten val op Westduinen en ging hij te voet verder. Op Eyckenstein werd de verdachte achterhaald en direct aangehouden.

De bestuurder wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, rijden onder invloed en het vervoeren van inbrekerswerktuigen.