Ouders doodgeschoten Samuel willen zaak tegen politie: 'Geschokt door brute daad'

Ze maakten zich ernstige zorgen en zeggen de Amsterdamse politie voor hulp te hebben gebeld, al voor het incident. 'We benadrukten in het bijzonder dat onze zoon medische hulp en zorg nodig had vanwege zijn onverklaarbare en plotselinge verdwijning en verandering van karakter', schrijven zij.

Volgens de ouders waren zij al voor het incident op de hoogte van de verwarde toestand waar hun zoon in verkeerde. 'Door de berichten die hij stuurde die dag leek hij tijdelijk veranderd, verward en psychotisch, maar ook hulp zoekend. Een toestand die volkomen atypisch is voor zijn karakter.'

Seewald was een fitness-influencer met meer dan 170.000 volgers. Hij werd afgelopen donderdag doodgeschoten door de politie in de Honselersdijkstraat in Nieuw-West. Op beelden is te zien dat hij een groot mes in zijn hand heeft en zichzelf iets dreigde aan te doen. Bij zijn arrestatie ontstond er een worsteling. Daarbij werd drie keer geschoten, hij overleed later in het ziekenhuis.

Ook de ouders van Seewald zagen deze beelden en vinden het 'onvergeeflijk' hoe de politie heeft gehandeld. 'We zijn ervan overtuigd dat getrainde veiligheidstroepen in staat moeten zijn om een ​​dergelijke situatie op te lossen door middel van gerichte ontwapening. In plaats daarvan benaderden ze onze zoon agressief en vuurden drie dodelijke schoten van dichtbij af op een hulpbehoevend persoon, die op de grond lag.'

Zoals gebruikelijk is bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche verder onderzoek. Politiechef Frank Paauw liet eerder in Het Parool weten dat de politie met geen mogelijkheid tot de verwarde Seewald kon doordringen. De situatie was volgens hem niet meer te controleren en de aanwezigheid van kinderen in de binnentuin speelde ook een rol.