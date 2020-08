Perr Schuurs voor het eerst in de voorselectie van het Nederlands elftal

Beide wedstrijden worden gespeeld in de Johan Cruijff Arena, dus dat is bekend terrein voor de centrale verdediger. Op vrijdag 4 september speelt Oranje tegen Polen en op maandag 7 september nemen ze het op tegen Italië. Perr Schuurs speelde in totaal 21 officiële wedstrijden voor Ajax 1.

Ook zijn de Ajacieden Donny van de Beek, Daley Blind en Quincy Promes opgenomen in de voorselectie.

De vraag is nog wel wie straks als bondscoach plaatsneemt op de bank. De huidige bondscoach, Ronald Koeman, tekende vandaag een tweejarig contract bij zijn droomclub FC Barcelona. Dat terwijl Koeman in juli nog zei bij Oranje te blijven tot en met het EK. Mogelijke opvolgers die genoemd worden zijn onder andere oud-Ajaxtrainers Frank de Boer, Louis van Gaal en Peter Bosz.