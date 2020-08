Ajax direct geplaatst voor Champions League na uitschakeling Lyon

De Fransen waren na het Italiaanse Napoli de laatste bedreiging voor de Amsterdammers om directe plaatsing voor het miljardenbal af te dwingen. Als Lyon de Champions League gewonnen zou hebben, was Ajax veroordeeld geweest tot opnieuw voorrondes.

Lyon zorgde nog voor een stunt door in de kwartfinale Juventus naar huis te sturen. Ook tegen de Duitsers, die afgelopen vrijdag FC Barcelona met een historische 8-2 afdroogde, liet de ploeg van Memphis Depay zich zien. Ze kregen een paar opgelegde kansen om op voorsprong te komen, maar deden dat niet, München op hun beurt wel. Ex-Ajacied Kenny Tete kwam in de tweede helft nog het veld in, maar ook hij kon het tij niet keren. De wedstrijd eindigde in 0-3.

Voorrondes

De afgelopen twee seizoen moest Ajax zich steeds plaatsen via de voorrondes van het toernooi. Het leverde de ploeg van Erik ten Hag veel extra wedstrijden op. In het successeizoen 2018-2019 begon Ajax al eind juli in de tweede voorronde, toen werd het Oostenrijkse Sturm Graz aan de kant gezet. Via Standard Luik en Dynamo Kiev haalde Ajax toen het hoofdtoernooi, de rest is geschiedenis.

Vorig seizoen mocht Ajax een ronde later instomen, toen werden PAOK en APOEL geslachtofferd voor een plek in het hoofdtoernooi.