Toeristen oproepen om niet naar Amsterdam te komen, heeft dat zin?

Burgemeester Halsema liet dinsdag weten dat toeristen mogelijk opgeroepen worden om Amsterdam te mijden. Maar heeft zo'n oproep zin? En hoe schadelijk is dat voor ondernemers? 'Vijftig procent van de bezoekers komt gewoon uit Nederland, gaan we dan ook de trein op Centraal stoppen?'

Maar al snel ontstond hier verwarring over. Later op de avond gaf Halsema namelijk in Nieuwsuur aan dat deze oproep op dit moment nog niet gedaan wordt.

Ook leek het erop dat toeristen en dagjesmensen ontmoedigd zouden worden om naar de stad te komen. Zo stond dat in de brief, waarin de maatregelen nog eens werden toegelicht.

'Of een oproep via de media zal werken betwijfel ik. De behoefte om eropuit te gaan is gigantisch'

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad sluit zich daarbij aan. 'Het idee lijkt me heel erg goed, om minder bezoekers naar de stad te laten komen', stelt voorzitter Rogier Noyon. 'Maar een oproep is wel erg vrijblijvend.'

Daarnaast werd het dragen van een mondkapje verplicht in de publieke ruimte. 'Dat houdt mensen ook tegen', denkt toerisme-expert Hodes. 'Ik denk dat als je wilt dat een oproep effect heeft, je in Amsterdam ook met extra maatregelen moet komen.'

Maar of toeristen zich daadwerkelijk iets van de boodschap aantrokken, is nog maar de vraag. Er werden namelijk vrij snel daarna strenge, lokale coronaregels ingesteld. De avondklok maakte een horecabezoek bijvoorbeeld al minder aantrekkelijk.

Dan blijft een oproep doen via de media eigenlijk de enige optie, denkt Hodes. 'Maar of dat zal werken betwijfel ik, want de behoefte om eropuit te gaan is gigantisch.'

'Laten we dit moment aangrijpen om te kijken hoe het anders kan. Zodat we minder afhankelijk zijn van toeristen'

Maar een oproep om toeristen dan maar helemaal te weren, stuit de hotelier tegen de borst. 'Dan worden wij ermee belast, terwijl slechts een heel klein deel van de besmettingen in de horeca plaatsvindt. Daarin is mevrouw Halsema te veel een generalist.'

Payer wil best meedenken, maar dan moet de gemeente ook naar zichzelf kijken, vindt hij. 'Ik kan ermee leven dat we aan regels moeten voldoen. Maar laat het zelf dan ook zien, als verantwoordelijke voor de stad.'

Het weren van toeristen, is volgens de hotelier in elk geval geen optie. 'Halsema probeert de stad te sluiten, maar heel Amsterdam is open. Bovendien komt 50 procent van de bezoekers gewoon uit Nederland, gaan we dan ook de trein op Centraal stoppen?'

'De hele economie stort dan in'

Bij Dam Square Souvenirs kunnen ze de oproep op zich begrijpen. 'Het virus komt mogelijk binnen via toeristen. Als je hen wilt weren, is zo'n oplossing misschien de enige oplossing', stelt de winkelier.

Maar ze ziet dat nog niet echt gebeuren. 'De hele economie stort dan in. Ik snap de situatie wel, maar eigenlijk moeten mensen gewoon thuisblijven als ze ziek zijn en niet op vakantie gaan.'

'Druppel op gloeiende plaat'

En de toeristische sector had al een behoorlijke klap te verwerken door de coronacrisis. Maakt zo'n oproep het voor deze branche dan niet nog erger?

Volgens toerisme-expert Hodes valt dat eigenlijk wel mee. 'Dit is een druppel op een gloeiende plaat. Het is sowieso al een compleet verloren seizoen.' En volgend jaar zal dat niet veel beter zijn, verwacht hij. 'Big spenders uit Amerika en Azië zijn er dan nog niet.'

Meer klandizie

Desondanks zien sommige ondernemers het alweer wat zonniger in. De afgelopen weken leek er weer wat meer klandizie te zijn. Bij Dam Square Souvenirs is het in elk geval weer wat drukker. 'Gelukkig wel. We hebben vooral veel Nederlandse toeristen gehad, vaak waren dat jongeren.'

Maar dat neemt niet alle zorgen weg. Zo is er toch een angst dat bijvoorbeeld klanten besmet raken. 'Ik zou het daarom wel fijn vinden als de mondkap ook verplicht werd op de Dam. Nu is dat hier niet zo, maar in de Kalverstraat wel. Dat is voor klanten ook verwarrend.'

Bovendien wordt het inmiddels alweer een stuk rustiger. 'De vakanties zijn bijna voorbij.'

Minder geneigd om te reizen

Ook Hodes ziet de toeristenstroom alweer afnemen. 'In september en oktober is er vaak vooral zakelijk toerisme. Dat is grotendeels wegvallen', vertelt hij. 'Vaak gaat het om een wat oudere doelgroep die minder geneigd is om te reizen.'

Maar is dat niet juist het type toeristen dat Payer en Noyon liever in de stad zouden zien? 'Zij drinken en blowen denk ik wel minder', beaamt Hodes. 'Misschien houden ze zich dan ook wat meer aan de coronaregels.'