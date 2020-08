Ajax viert gouden jaren met nieuw shirt voor Europese wedstrijden

De uiterlijke kenmerken van het shirt waren begin augustus al gelekt op Twitter, maar vanaf vandaag is het officieel. Ajax zal dit seizoen Europese wedstrijden spelen in een zwart met gouden shirt.

In het shirt is een contrast te zien tussen donkergrijs en zwart, hierdoor is er toch de voor Ajax-shirts kenmerkende baan in het midden te zien. Verder zijn er veel gouden details toegevoegd, waaronder de drie sterren die verwijzen naar de kampioenschappen. Ook de sponsorlogo's zijn in het goud uitgevoerd.

Onder het clublogo is het getal 50 geborduurd, dat verwijst naar het 50-jarige jubileum van Ajax' eerste zege in de Europacup 1, de voorloper van de Champions League. Aan de binnenkant van het shirt staat de datum die aan dat moment herinnert, de 2-0 zege op Panathinaikos in 1971.

Er is sprake van een beperkte oplage. Ajax meldt op Twitter dat de website momenteel aan de trage kant is. Bij de fanshop staat inmiddels een flinke rij.