Politiek Halsema over aanpak coronacrisis: 'Heel veel is goed gegaan'

Politieke partijen gingen vanmiddag met de burgemeester in gesprek over de aanpak van de coronacrisis. De vergadering was aan het eind van de middag afgelopen. AT5 hield een liveblog bij, dat is hieronder terug te lezen.

17.10 uur: Politie gaat niet met ME naar illegale feesten Mocht er sprake zijn van een illegaal feest, dan gaan daar twee of drie agenten heen en geen heel ME-peleton. Dat vertelt politiechef Jan Pronker. 'Omdat ze weer beschikbaar moeten zijn. Want als er maar een illegaal feest was in het Amsterdamse Bos, dan zijn we snel klaar. Maar helaas is het zo dat er steeds meer van dit soort grotere bijeenkomsten in de openbare ruimte zijn.' De agenten geven de organisatoren dan een waarschuwing. Dat gebeurt omdat het anders veel tijd kost, maar ook omdat het geven van boetes aan bezoekers van dat soort feesten ertoe kan leiden dat zij op minder dan anderhalve meter afstand in een groep blijven staan.

16.50 uur: Wethouder over GGD Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) zegt dat er later tijdens een evaluatie waarschijnlijk nog gekeken gaat worden hoe het kon dat het bron- en contactonderzoek ingeperkt moest worden. Ze denkt niet dat er grote fouten gemaakt zijn. 'Als u mij nu vraagt, was er nu een duidelijk punt waarvan je zeg, he verdikkie, dat had ik anders moeten doen, zo duidelijk zie ik dat niet', zegt Kukenheim. 'En denk ik dat de GGD vanaf het begin echt heel erg bewust en een groot voorstander is geweest om dit op een kwalitatief goede manier te doen en daar dus kwalitatief heel hard aan gewerkt heeft.'

16.35 uur: Geen mondkapjesplicht in hele stad 'Een stedelijke mondkapjesplicht is niet aan de orde', zegt Halsema. Het gaat nu alleen nog om een kleinschalig experiment in bepaalde gebieden in Amsterdam en Rotterdam, zegt de burgemeester in antwoord op vragen van de ChristenUnie. Ook een avondklok is wat haar betreft voorlopig niet aan de orde. Verder is ze het met fractievoorzitter Don Ceder eens dat de gemeenteraad meer betrokken moet worden bij de besluitvorming over maatregelen tegen het coronavirus.

16.19 uur: Niet dragen mondkapje kan 395 euro kosten Wie zich ook na een waarschuwing toch niet houdt aan de mondkapjesplicht, kan uiteindelijk 395 euro kwijt zijn. Dat zegt burgemeester Halsema. Het komt doordat er een boete wordt gegeven op grond van het niet houden van afstand en op grond van het niet opvolgen van het bevel van een ambtenaar in functie. Die boete is 395 euro. Dat kwam doordat er nog geen zogenoemde feitcode was. Met zo'n code kan de boete vergelijkbaar zijn met het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer, dat kost 95 euro. Een paar minuten later blijkt de feitcode er inmiddels te zijn, maar wanneer het boetebedrag naar 95 euro gaat is niet duidelijk geworden. Overigens zijn er nog geen boetes uitgedeeld voor het niet dragen van mondkapjes.

16.00 uur: 'Er is heel veel goed gegaan' Burgemeester Femke Halsema wijst erop dat de stad nu al zes maanden met de coronacrisis bezig is en ze complimenteert onder meer de ambtenaren en de GGD met hun werk. Ze erkent dat er een paar fouten gemaakt zijn, maar zegt dat die snel herstelt zijn. 'Als dat de grootste fouten zijn, dan kunnen we ook zeggen dat er heel veel goed is gegaan, in een grote en dichtbevolkte stad.' Er waren volgens haar de afgelopen maanden 'enorme communicatiecampagnes' te zien. 'In alle talen, in alle stadsdelen, van matrixborden, flyers, mensen die overal aanwezig waren om in gesprek te gaan. Maar we zien dat mensen gewoon slechter luisteren en er eigenlijk niet zo veel zin meer in hebben.' De zogenoemde escalatieladder met mogelijke extra maatregelen, zoals het afsluiten van de stad, moet Amsterdammers ervan overtuigen afstand te blijven houden. Ze zegt er sprake blijft van een 'zoektocht'.

15.23 uur: Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor handhaving Strengere regels kunnen het draagvlak ondermijnen, zegt Johans van Lammeren van de Partij voor de Dieren. 'Het opschalen van regels kan niet plaatsvinden als er geen opschaling van handhaving is. Kunnen wij een volgende fase met strengere regels uberhaubt handhaven?' Ook irriteerde hij zich 'mateloos' aan een illegaal feest in het Amsterdamse Bos, dat de hele nacht doorging. 'Daar heb ik van kunnen meegenieten vanuit mijn slaapkamer.' De aanwezigen kregen geen boetes. Hij wil dat er tijdens het opbouwen van dit soort feesten al ingegrepen wordt.

15.18 uur: ChristenUnie wil meer democratische controle Don Ceder, fractievoorzitter van de ChristenUnie, wijst er nogmaals op dat de gemeenteraad nu niet gaat over de maatregelen die Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio neemt. Hij wil meer democratische controle. Verder vraagt hij zich af waarom er nul boetes voor het niet dragen van mondkapjes zijn uitgedeeld. Hij vraagt de burgemeester hoe zij denkt over een mondkapjesplicht in de hele stad, omdat dat voor meer duidelijkheid zou zorgen.

15.08 uur: Ook D66 haalt uit naar kabinet D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig vindt dat er de afgelopen weken niets te zien was van een crisiskabinet. Volgens hem was minister Hugo de Jonge 'op verantwoordelijkheidsvakantie'. Hij vreest voor de financiële gevolgen van nieuwe maatregelen. 'Iedereen die zegt, een tweede golf komen we wel door, dat is uitgesloten', zegt Van Dantzig, die ook eigenaar is van drie horecazaken in de stad. De D66'er wil dat mondkapjes in de horeca en supermarkten verplicht worden.

15.03 uur: DENK vraagt communicatiecampagne in meer talen Numan Yilmaz, raadslid van DENK, wijst erop dat Amsterdam een multiculturele stad is. 'De communicatie moet daarop afgestemd worden, intensiever en in verschillende talen. Mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, zijn niet op de hoogte van de maatregelen. Bijvoorbeeld ongedocumenteerden, statushouders, expats en ook analfabeten moeten geïnformeerd worden over de coronamaatregelen.' 'Ik ben een aantal maanden in het buitenland geweest en bij terugkomst was ik echt verbaasd', zegt Yilmaz. 'Er was geringe informatie en communicatie hier. Ook merkt hij dat dat mensen zich schamen om mondkapjes te dragen. 'Omdat het dan lijkt alsof ze besmet zijn, terwijl het gewoon normaal zou moeten zijn in sommige gebieden.'

14.53: Forum voor Democratie vindt maatregelen niet te begrijpen Forum voor Democratiefractievoorzitter Annabel Nanninga zegt dat burgemeester Halsema het draagvlak voor het naleven van de regels 'vakkundig heeft ondermijnd' door op de Dam te staan tijdens de anti-racismedemonstratie op de Dam. Volgens haar is er verder sprake van een 'pakket aan maatregelen dat niemand begrijpt'. 'Waarom zijn mondkapjes verplicht op de markt op de Albert Cuyp en niet in de Albert Heijn, terwijl je daar wel over de mensen struikelt en er op de Albert Cuyp bijna niemand meer loopt.' Ze wilde na vragen van GroenLinks en D66 niet zeggen of ze voor een mondkapjesplicht is. 'Dat is een discussie die in Den Haag gevoerd moet worden. (...) Als er landelijk wordt bepaald dat er zus en zo gehandeld moet worden, prima, maar dan moet het wel gehandhaafd worden.'

14.48 uur: GroenLinks bezorgd GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting zegt zich grote zorgen te maken over het stijgende aantal coronabesmettingen. 'Het is daarom ook goed dat we meer mogelijkheden krijgen om maatregelen te nemen.'

14.40 uur: PvdA vraagt naar Halsema naar mening over communicatie van Rutte Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de PvdA, vraagt wat burgemeester Halsema vond van de persconferentie van het kabinet afgelopen dinsdag. 'Hoe beoordeelt de burgemeester het feit dat ze het aankondigden alsof er iets belangrijks zou komen?' Ook wil hij weten wat de burgemeester van de mondkapjesplicht vindt. Hij heeft het idee dat er niet gehandhaafd wordt, iets dat vanmorgen ook bevestigd werd tijdens de technische sessie.

14.32 uur: SP vindt Halsema 'een beetje een burgemeester in oorlogstijd' Volgens SP-fractievoorzitter Erik Flentge kan er op dit moment op lokaal niveau nog te weinig gedaan worden aan de bestrijding van het coronavirus. Hij vindt het landelijke beleid onduidelijk. 'Budgetvluchten worden toegestaan, reizigers hoeven niet verplicht door teststraten, dat ergert mij. Het komt allemaal samen in deze stad, op de stations bijvoorbeeld.' Hij wil weten hoe de gesprekken tussen Halsema en het kabinet gaan. 'Wat is het antwoord dan, het is een beetje als een burgemeester in oorlogstijd, ik ben erg benieuwd. Kan de burgemeester met alle burgemeesters zorgen dat het halfzachte en halfbakken beleid van Rutte wordt omgedraaid?'

14.25 uur: CDA wil opheldering over handhaving Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA, wil net als de VVD opheldering over de handhaving van de coronaregels. Ook wijst hij erop dat handhavers het vertrouwen in de directie van Toezicht en Handhaving hebben opgezegd, hij vraagt of Halsema kan vertellen of er gevolgen zijn voor de handhaving van de regels.

14.10 uur: VVD verbaasd over escalatieladder VVD-fractievoorzitter Marianne Poot wijst erop dat de coronaregels in de stad nog te vaak niet nageleefd worden. Ook is ze verbaasd over de maatregelen die burgemeester Femke Halsema wil nemen als het aantal coronabesmettingen nog verder oploopt, de zogenoemde 'escalatieladder.' 'De escalatiemaatregelen gaan over dagjesmensen en horeca in plaats van besmettingen in familieverband', zegt Poot. Ze vraagt zich af waarom dat niet gebeurt, omdat daar de meeste besmettingen plaatsvinden. 'Waarom niet gekozen voor voorlichting, plekken waar mensen samenkomen? Dat is raar en daar wil ik echt opheldering over.'

14.00 uur: Vergadering begonnen Het debat is aangevraagd door de raadsleden Marianne Poot (VVD), Diederik Boomsma (CDA) en Erik Flentge (SP). 'De gemeente moet er alles aan doen om de volksgezondheid te waarborgen en een tweede golf te voorkomen. Een tweede golf is dramatisch voor ons zorgpersoneel en zal de economische klap voor Amsterdam nog groter maken', lieten de partijen eerder weten.