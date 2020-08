Vriend over eventuele terugkeer Suárez: 'Ik ga mijn best doen'

Necdet Kul is een restauranteigenaar aan de Maasstraat. In zijn restaurant is Luis Suárez ongeveer tien jaar geleden getrouwd. 'Het is onze grote hoop dat hij terugkomt', vertelt Kul.

Kul heeft nog steeds contact met de voetballer. 'Wat ik gisteren heb gehoord is dat hij liever nog een jaar in Barcelona wil wachten. Maar je weet het maar nooit he.'

De restauranthouder wil Suárez wel proberen te overtuigen om terug te komen. 'Ik ga mijn best doen, maar ik beloof niks.'