Overval op seniorenwoning in Banne Buiksloot

Op een woning aan de Fokkemast in de wijk Banne Buiksloot in Noord is aan het begin van de avond een woningoverval gepleegd.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de dader er met een onbekende buit vandoor is gegaan. Er is niemand gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een groot aantal agenten, waarvan de meeste zware kogelwerende vesten dragen, op de melding is afgekomen.

Volgens een omstander gaat het om een seniorenwoning. De recherche doet nu verder onderzoek.