'Mondkapjesplicht zorgt voor minder winkelend publiek'

Meer dan twee derde van de consumenten verwacht minder te gaan winkelen in gebieden waar een mondkapjesplicht geldt.

Dat meldt het Nederlands Dagblad op basis van onderzoek van Q&A onder ruim 5000 mensen.

Sinds 5 augustus is het in de Kalverstraat, Nieuwendijk, Albert Cuypstraat, Plein '40-'45, en op de Wallen verplicht om een mondkapje te dragen.

Volgens het onderzoek zorgt de mondkapjesplicht ervoor dat meer dan de helft van de consumenten alleen nog noodzakelijke aankopen doet. Daarbij geeft 16 procent aan die gebieden helemaal niet meer te bezoeken. Dat betekent dat zo'n 70 procent van de consumenten minder vaak winkelstraten verwacht te bezoeken waar de mondkapjesplicht geldt.

Brancheorganisatie INretail luidde gisteren de noodklok. Sinds de invoering geven winkeliers in de desbetreffende straten aan dat hun omzet tot 40 procent is gedaald. Volgens de belangenbehartiger staat dat haakt op de ontwikkelingen in andere regio's, die langzaam uit het coronadal klimmen.