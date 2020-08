Financiële hulp voor ouders met schoolgaande kinderen: 'Je hoeft je niet te schamen je bent niet de enige'

Ruim 27.000 kinderen in Amsterdam groeien op in armoede. Ouders met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen hulp krijgen bij de kosten voor hun schoolgaande kinderen.

De gemeente wil namelijk dat alle kinderen in Amsterdam mee kunnen doen op school en tijdens buitenschoolse activiteiten. Denk aan een gratis laptop, een scholierenvergoeding, een bijdrage om te kunnen sporten, reiskostenvergoeding en de stadspas.

'Ondanks dat ik werk verdien ik niet genoeg om alles in mijn eentje te kunnen betalen'

Quote

In het AT5-programma Amsterdam Informeert spreken we Camelia, alleenstaande moeder van een tweeling van elf jaar oud. Ze is blij met de extra's die ze van de gemeente krijgt.

'Ondanks dat ik werk verdien ik niet genoeg om alles in mijn eentje te kunnen betalen', legt ze uit. Daarom maakt Camelia gebruik van de collectieve zorgverzekering, de scholierenvergoeding en de stadspas.