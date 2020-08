Basketbalteam Apollo blijft in Eredivisie door inzamelingsactie

Goed nieuws voor de Heren 1 van basketbalvereniging Apollo: ze spelen volgend seizoen toch mee met de Eredivisie. Even was het onzeker of dit zou lukken want door de coronacrisis viel één van de hoofdsponsors abrupt weg. Mede door een inzamelingsactie heeft de club uiteindelijk genoeg geld ingezameld om de kosten te dekken.