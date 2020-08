'Geen bewijs' voor mededeling GGD over corona-herinfecties

Er zijn in Nederland nog geen gevallen bekend van mensen die voor een tweede keer besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat zegt viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC tegen AT5. Tijdens een technische sessie in de gemeenteraad over het coronavirus vertelde de directeur van de Amsterdamse GGD dat er verhalen zouden zijn over mensen die een herinfectie van Covid-19 zouden doormaken. Maar 'bewijsvoering is daarvoor niet aanwezig', aldus viroloog De Jong.

Maar zijn die zorgen terecht? 'Er is nog geen enkel bewezen geval van een herinfectie geweest na de eerste golf', reageert viroloog De Jong. 'Tijdens een infectie wordt immuniteit opgebouwd. Er zijn verhalen dat die immuniteit kortdurend kan zijn. Je ziet soms dat het aantal antilichamen afneemt. Wat dat betekent voor de bescherming is nog onduidelijk.'

'Ik heb gehoord dat er mensen tijdens de eerste golf besmet zijn geweest en die nu weer opnieuw Covid krijgen. Incidenten misschien, maar ik heb het wel gehoord zeg maar. Maar dat zijn allemaal landelijke onderzoeken natuurlijk en dat moet gevolgd worden. Het is dus niet zo dat als je het een keer hebt gehad je het daarna niet meer kan krijgen. Dat was het signaal eigenlijk. Zorgelijk.'

Immuunafwijking

Hij vervolgt: 'Als we dat extrapoleren naar andere luchtwegvirussen, dan is het niet waarschijnlijk dat we op korte termijn allemaal herinfecties zullen gaan zien. Tenzij er speciale situaties zijn waarin iemand moeite heeft om antilichamen aan te maken zoals iemand die een immuunafwijking heeft.'

Volgens De Jong zijn er dus nu dus nog geen bewezen 'tweede gevallen' van Covid, maar uitsluiten voor de toekomt doet hij het niet. 'Op een gegeven moment is er zeker wel een risico op herinfecties. Maar dat geldt ook voor andere luchtwegvirussen. Denk aan de snotneusvirussen. Na een jaar is er dan weer een risico. Maar dan praat je dus echt over een jaar en niet nu al.'

Reactie GGD

In een reactie gaat de GGD verder niet in op vragen over de eventuele bekende gevallen van herbesmetting, maar benadrukt de dienst vooral de onzekerheid omtrent immuniteit: 'Dit is een nieuwe ziekte, dus de wetenschappers verzamelen voortdurend nieuwe kennis. Zo is ook in onderzoek hoe lang eerder met corona besmette personen immuun blijven, of dat vaak voorkomt en of zij opnieuw anderen kunnen besmetten. Daarom zijn de glasheldere gedragsregels ook belangrijk voor wie hersteld is. Want er is geen medicijn, er is alleen ons gedrag om elkaar en onszelf te beschermen.'

Kijk hieronder de hele Corona Q&A, waarin viroloog De Jong vragen van AT5-kijkers beantwoordt: