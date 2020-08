Botulisme in Oosterpark en Westerpark: 'Ga geen stilstaand water in'

De gemeente heeft botulisme geconstateerd in het Oosterpark en Westerpark. Als mensen of dieren water met botulisme inslikken kunnen ze ernstig ziek worden.

De gemeente waarschuwt bezoekers van de parkeren daarom. 'Ga geen ondiep, stilstaand water in waarin ook eenden en andere watervogels zwemmen. En houd honden en kinderen op het droge!'

De Dierenambulance heeft al veel dode en zieke dieren uit het water in beide parken gehaald. Het gaat dan om vogels en ratten. Ander ondiep en stilstaand water in de stad kan volgens de gemeente ook vervuild zijn met botulisme.

Botulisme is een ernstige ziekte bij vooral watervogels die veroorzaakt wordt door de gifstoffen (toxines) van een bacterie (botuline). De bacterie die botulisme veroorzaakt kan zich alleen onder bepaalde omstandigheden snel vermenigvuldigen, bijvoorbeeld in water dat 20 graden is of nog warmer.