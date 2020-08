Vervanging trambaanverharding Hoofdweg: 'Autoverkeer richting Postjesweg moet omrijden'

Werk aan de winkel op de Hoofdweg tussen de Arubastraat en de Postjesweg. De trambaanverharding is hier versleten en wordt vervangen. Dit betekent dat autoverkeer vanaf het Surinameplein richting de Postjesweg wordt omgeleid. Ook de bus rijdt een andere route. In het AT5 programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij het werk.

De trambaanplaten die nu in de Hoofdweg liggen worden vervangen voor een asfaltconstructie. 'Doordat er veel busverkeer over de weg rijdt gaan de trambaanplaten trillen. Dit zorgt voor veel omgevingsgeluid', legt projectleider Ron Hoogland uit. Bij een betonnen asfaltconstructie kan dit niet gebeuren. 'Daarom hebben we hiervoor gekozen.'

Waar er gewerkt wordt aan het spoor daar is Dennis, inmiddels een bekende in het Het Verkeer. Al meer dan tien jaar werkt hij aan de Amsterdamse tramsporen en nog altijd heeft hij een brede glimlach op zijn gezicht als we hem tegen komen. 'Het gaat goed hier, we zijn nu het bovenbed aan het slopen en volgende week is het onderbed aan de beurt.'

Gemengde reacties in de buurt

Buurtbewoners die we spreken zijn over het algemeen positief over de werkzaamheden maar het is ook lastig. 'Vorig jaar lag de weg hier ook al open en nu zijn onze winkels weer slecht bereikbaar', vertelt een boze winkeleigenaar. Maar het is niet anders 'het werk moet gedaan worden', aldus een bewoner.

Omleiding via Eerste Constantijn Huygensstraat

De Hoofdweg is in één rijrichting afgesloten. Autoverkeer vanaf het Surinameplein richting de Postjesweg wordt omgeleid via Eerste Constantijn Huygensstraat of via de Derkinderenstraat. Ook de bus rijdt een andere route. De tram rijdt gewoon door en fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.



De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase, tussen de Postjesweg en Marowijnestraat, duurt tot 21 september. Fase 2, tussen de Postjeskade en de Arubastraat, is 6 november klaar. 'Dan zijn we weer weg en is alles hier weer opgeruimd en netjes', sluit Hoogland af.