'Drukte is factor bij afstand houden, mondkapje speelt niet mee'

Het gaat om een onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) door antropoloog en criminoloog Marie Rosenkrantz Lindegaard en socioloog Lasse Liebst. De camerabeelden die ze bekeken zijn eind mei en begin juni gemaakt in een winkelstraat in de stad.

'Hieruit bleek dat mensen de richtlijn voor social distancing vaak negeren', schrijft het NSCR. 'Ruim de helft (55%) hield zich in de halve minuut dat zij in beeld waren niet aan de anderhalve meter afstand en 12% hield zelfs minder dan een halve meter afstand van elkaar. Gezinnen of mensen die duidelijk uit één huishouden kwamen, werden hierbij niet meegeteld.'

Hoe drukker het is op straat, hoe vaker de anderhalvemeterregel wordt geschonden. 'Drukte lijkt daarmee de belangrijkste voorspellende factor voor minder afstand houden. Het dragen van een mondkapje maakt daarbij geen verschil. Mensen mét een mondkapje op houden zich niet beter of slechter aan de regels dan mensen zonder mondkapje.'

Uit het onderzoek bleek ook dat tachtig procent van de mensen die vrijwillig een mondkapje dragen, dit op de juiste manier doen: over de neus en mond.