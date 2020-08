Bijenkorf morgen weer open, wel met andere medewerkers

Het warenhuis moest eigenlijk twee weken gesloten blijven, tenzij er 'overtuigende maatregelen' genomen zouden worden om nieuwe besmettingen te voorkomen. Dat lijkt nu voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar Halsema de voorzitter van is, het geval te zijn.

Vervangen

De Bijenkorf heeft het personeel dat normaal in de zaak aan de Dam werkt vervangen door collega's die in andere vestigingen of op het hoofdkantoor werken. Daarnaast is het pand 'volledig en grondig gereinigd'.

'Bij binnenkomst van medewerkers wordt, net als voorafgaand aan de sluiting, een gezondheidscheck uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid en ontvangen zij een mondkapje dat meerdere malen per dag verwisseld wordt', laat het warenhuis weten.

Intensief contact

Machiel Lagerweij, directeur Winkels & Operations bij het warenhuis, zegt dat er de afgelopen dagen intensief contact is geweest met de Veiligheidsregio. 'We kijken ernaar uit onze klanten te verwelkomen en doen een beroep op een ieder de veiligheidsrichtlijnen in acht te nemen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven.'