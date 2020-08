Kettingrukker berooft man van gouden sieraden op Ceintuurbaan

De politie is op zoek naar een kettingrukker, die donderdagavond een man van diens gouden kettingen beroofde op de Ceintuurbaan.

De man wilde iets uit de kofferbak van zijn auto pakken, toen hij van achteren werd benaderd door een man met een helm op. Die greep de gouden kettingen om de nek van het slachtoffer vast en rukte ze los. De dader vluchtte vervolgens naar een scooter waarop iemand anders zat, die ook een helm op had. De twee reden vervolgens weg in de richting van de Amsteldijk.

Het slachtoffer kwam bij de beroving ten val en hield enkele flinke striemen in zijn nek over aan het incident. Meerdere mensen zagen de beroving, die plaatsvond voor het terras van een café. De politie heeft een paar van deze terrasbezoekers gesproken, maar hoopt in contact te komen met meer mensen die informatie hebben.