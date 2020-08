Ajax O19 niet in finale Youth League na verlies van leeftijdsgenoten Benfica

Met een 3-1 overwinning op het Deense Midtjylland bereikte Ajax O19 afgelopen dinsdag voor het eerst de halve finale van het toernooi, dat in 2013 werd voor het eerst gespeeld werd. In die halve finale wachtte het Portugese Benfica, dat onderweg naar de halve eindstrijd onder meer met 4-1 te sterk was voor Liverpool.



Maar het was dus Benfica dat in Zwitserland aan het langste eind trok. 'De droom is over', twittert Ajax.