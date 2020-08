10-jarige Ayrton is 'de Amsterdamse Hamilton': 'Of ik ben goed, of zij zijn gewoon slecht'

Trainen doet hij vooral op de Playstation óf op de kartbaan in Lelystad. Nerveus is hij allesbehalve, zelfverzekerd juist wél. 'Of ik ben goed, of zij zijn gewoon slecht', zegt Ayrton lachend. Klasgenootjes vinden het 'best vet' en zeggen dat het best moeilijk is. Daar is hij het niet mee eens: 'Het is best makkelijk. Gewoon relaxt, liggen en dan rijden'.

Toen hij 1 was begon het volgens zijn ouders al: 'Hij kwam een keer op een loopfiets aan alsof het een motor was. Hij had een goed evenwicht, balans, inzicht, alles.' Maar niet alleen met karten had hij talent, ook voetballen kon hij goed. 'Maar hij koos voor karten.'