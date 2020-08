Tegenstanders internationale school aan Havenstraat krijgen ongelijk

De gemeente mocht de komst van de British School of Amsterdam in de oude gevangenis aan de Havenstraat in Zuid toestaan. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

Twee omwonenden hadden de gemeente voor de rechter gesleept. De achterkant van hun woningen ligt aan het terrein van de voormalige gevangenis, die straks een internationale school wordt. De bewoners vrezen voor geluidsoverlast van spelende kinderen op het schoolplein en luchtvervuiling en verkeerschaos door de auto's van ouders.

Onderzoek

De rechtbank wijst erop dat er onderzoek is gedaan naar het geluid dat de spelende kinderen waarschijnlijk gaan maken. Uit dat onderzoek zou blijken dat het geluid niet onaanvaardbaar hoog is, de rechtbank vindt dan ook dat de gemeente haar keuze op dit punt voldoende heeft gemotiveerd.

In eerste instantie zouden er 500 woningen op het naastgelegen Havenstraatterrein komen, maar dat plan ging niet door. Volgens de rechtbank is er in het bestemmingsplan rekening gehouden met de auto's die van de bewoners van die woningen zouden zijn. Er is daardoor ook genoeg ruimte voor de auto's van ouders van leerlingen van de school.

Ochtendspits

Alleen in de ochtendspits zouden er dertig auto's meer zijn dan eerder verwacht. Verder wordt er ruimschoots voldaan aan de jaargemiddelde norm van stikstof en fijnstof.

De school moet voor de zomer van 2021 opengaan, er is plek voor 1200 leerlingen.