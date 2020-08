Bruidspaar de lucht in na brandje op Nieuwe Herengracht

De brandweer wist de brand, die ontstond in een oven in de keuken, snel te blussen. Het bruidspaar mocht daarna op de ladderwagen de lucht in.

'Ze kwamen naar buiten omdat er binnen rook hing en er onrust was door het incident', vertelt een woordvoerder van de brandweer. 'Toen vroegen ze of ze met de brandweerwagen op de foto mochten en zei de chef ladder dat ze ook wel op de ladder mochten. Ze zijn 24 meter hoog de lucht in gegaan en hebben elkaar op volle hoogte even gezoend.'

Volgens een aanwezige spraken de twee na afloop over 'het mooiste uitzicht van Amsterdam'.