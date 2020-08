Stormschade aan Zuidertoren: 'Het raampje balanceert op de rand'

Door de storm is een raampje van de Zuidertoren een stuk naar beneden gevallen. 'Gelukkig heeft niemand het raampje op het hoofd gekregen', aldus architectuurhistoricus Walther Schoonenberg.

Het raampje balanceert nog op de rand van de toren, zo is te zien op de foto. Door de val is ook de dakbedekking beschadigd.

De restauratie aan de toren was eigenlijk 'net klaar', laat Schoonenberg weten.

Grootschalig onderhoud

De kerk was namelijk eerst aan de beurt. In 2011 werd daaraan grootschalig onderhoud gepleegd. Maar uiteindelijk bleek ook de toren te zijn aangetast, onder meer door de regen. In 2017 gingen daarom opnieuw werkzaamheden van start.